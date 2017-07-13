Центральная пригородная пассажирская компания за 6 месяцев перевезла 280 млн человек

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Поезда ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) в первом полугодии 2017 года перевезли более 279,5 млн. пассажиров, сообщается на сайте компании.
Поездами в пределах Московского транспортного узла воспользовались 273,4 млн пассажиров.
ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" - крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик России, который осуществляет перевозку пассажиров в 11 регионах РФ. В 2015 году ОАО "Центральная ППК" заключило 15-летние контракты на обслуживание пассажиров в Москве, Московской и Рязанской областях. Доля компании в пригородных железнодорожных перевозках по России составляет 63,7%. ЦППК обеспечивает 91,4% пригородных пассажирских перевозок в Московском железнодорожном узле. В 2016 году компания перевезла более 540 млн пассажиров.