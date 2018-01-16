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Грузооборот портов Балтийского бассейна за первое полугодие 2017 года вырос на 6,9%

Экономика и бизнес Транспорт
16 января, 15:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 13 июля./ТАСС

Темпы роста грузооборота при этом сократились на 2,3 процентных пункта

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МОСКВА, 13 июля./ТАСС/. Грузооборот портов Балтийского бассейна России по итогам января-июня 2017 года увеличился на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до 124,65 млн тонн, в том числе: наливных грузов перевалено 74,74 млн тонн (+2%), сухих - 49,9 млн тонн (+15,2%), сообщает Ассоциация морских торговых портов РФ.

Темпы роста грузооборота портов бассейна в отчетном периоде сократились. В январе-марте темпы роста находились на уровне 7,3% - 7,9%. Относительно января и января-февраля текущего года темпы роста сократились на 5,3 пр.п. и 2,3 пр.п. соответственно. Рост грузооборота в январе 2017 года составлял 12,2%, в январе-феврале - 9,2%.

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Перевалка грузов в порту Приморск сократилась на 3,6%, до 31,35 млн тонн. Грузооборот порта Усть-Луга вырос на 13,5%, до 50,94 млн тонн, Санкт-Петербург - на 7,5%, до 26,02 млн тонн, Высоцк - на 9,9%, до 9,13 млн тонн, Выборг - на 2,7%, до 0,6 млн тонн, Калининград - на 8%, до 6,6 млн тонн. В структуре грузооборота бассейна доля порта Усть- Луга составляет 40,9%, Приморск - 25,1%, Санкт-Петербург - 20,9%.

Среди стивидорных компаний наибольший прирост объемов перевалки грузов в январе-июне показали: ОАО "Ростерминалуголь" (порт Усть-Луга) - 43,5%, ОАО "Универсальный перегрузочный комплекс" (порт Усть-Луга) - 40,6%, ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" (Большой порт Санкт-Петербург) - 21,8%, ОАО "Калининградский МТП" (порт Калининград) - 36,6%.

Снижение грузооборота ООО "Лукойл-Комплексный нефтяной терминал" (порт Калининград) составило 21,2%, ЗАО "Содружество Соя" (порт Калининград) - 13,6%. Детальная информация о перевалке грузов в морских портах Балтийского бассейна РФ представлена в таблицах.

По итогам 2016 года грузооборот Балтийского бассейна составил 236,58 млн тонн: сухих грузов - 89,72 млн тонн, наливных - 146,86 млн тонн.

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