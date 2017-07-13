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Контейнерооборот портов РФ в январе-июне 2017 г. вырос на 15,3%, до 2,3 млн TEU

Экономика и бизнес Транспорт
13 июля, 13:59 UTC+3

Темпы роста контейнерооборота продолжают увеличиваться

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МОСКВА, 13 июля./ТАСС/. Контейнерооборот портов России по итогам января-июня 2017 года составил 2,26 млн TEU, что превышает аналогичный показатель 2016 года на 15,3%, сообщает Ассоциация морских торговых портов РФ.

Темпы роста контейнерооборота продолжают увеличиваться. Так, рост контейнерооборота в первом квартале текущего года относительно аналогичного периода прошлого года составлял 10,7%, в январе-апреле - 12%, в январе-мае - 14,3%.

Перевалка импортных контейнеров в январе-июне составила 971,57 тыс. TEU, что на 17,3% превышает показатель 2016 года (перевалка груженых выросла на 22,5%, порожних - сократилась на 36,7%). Экспортных контейнеров перевалено на 15% больше или 952,06 тыс. TEU (груженых контейнеров перевалено на 8,7% больше, порожних - на 26,1%). Каботаж вырос на 10,5%, до 311,88 тыс. TEU, транзит - на 12,8%, до 27,01 тыс. TEU.

Рефрижераторных контейнеров (груженых) по итогам января- июня перевалено 244,27 тыс. TEU. В том числе импортная перевалка составила 198,76 тыс. TEU, каботажная - 27,82 тыс. TEU, экспортная - 17,66 тыс. TEU.

Порты Балтийского бассейна за отчетный период нарастили перевалку контейнеров на 9,5%, до 1,11 млн TEU. Контейнерооборот Дальневосточного бассейна увеличился на 26,4%, до 683,63 тыс. TEU, Азово-Черноморского - на 17,3%, до 402,53 тыс. TEU, Каспийского - на 7,5%, до 1,22 тыс. TEU, Арктического - на 2,3%, до 66,68 тыс. TEU.

Доля перевалки контейнеров портами Балтийского бассейна составила 49%, Дальневосточного - 30,2% совокупного контейнерооборота РФ. Детальная информация представлена в таблице.

По итогам 2016 года контейнерооборот портов России составил 3,99 млн TEU: экспорт - 1,64 млн TEU, импорт - 1,67 млн TEU, транзит - 0,05 млн TEU, каботаж - 0,64 млн TEU.

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