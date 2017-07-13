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Евросиб запустит перевозки скоропортящихся и продовольственных грузов

Экономика и бизнес Транспорт
13 июля, 16:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

В перспективе терминал "Евросиб-Новосибирск" станет базовой точкой, связывающей западное и восточное направление для данного вида перевозок

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. ЗАО "Евросиб СПб - транспортные системы" получило утвержденное ОАО "РЖД" положение о перевозке режимных грузов в собственном подвижном составе, сообщает компания.

Парк "Евросиб СПб-ТС" пополняется рефрижераторными сцепами, состоящими из 12 фитинговых платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров и вагона дизель-электростанции.

"В ближайших планах компании - формирование регулярного сервиса. В перспективе терминал "Евросиб-Новосибирск" станет базовой точкой, связывающей западное и восточное направление для данного вида перевозок", - говорится в сообщении.

Группа "Евросиб" предоставляет комплексное транспортно-логистическое обслуживание ключевых отраслей экономики. Компания владеет и управляет диверсифицированным вагонным парком из 13,4 тыс. единиц подвижного состава, шести локомотивами, оперирует собственным терминально-логистическим центром в Новосибирске.

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