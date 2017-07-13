В Татарстане состоялась церемония закладки скоростных судов для ОАЭ

КАЗАНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Церемония закладки двух скоростных пассажирских судов для компании ARJ Holding L.L.C. из Объединенных Арабских Эмиратов состоялась в четверг на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Сегодня состоялась церемония закладки, приезжали представители компании из ОАЭ", - уточнил собеседник агентства.

Скоростные пассажирские суда проекта А145 предназначены для перевозок до 150 человек с багажом в прибрежной морской зоне. Их скорость достигает около 40 узлов (около 74 км/ч). Одной заправки хватит для того, чтобы преодолеть расстояние до 400 миль (более 640 километров).

По данным пресс-службы, такие суда сочетают в себе высокую скорость, мореходные качества и топливную экономичность. По параметрам перегрузок, шума и вибрации, транспортные средства соответствуют всем установленным международным требованиям. Во время морских круизов в таких судах не укачивает из-за особенностей конструкции, утверждают производители.

Как уточнили в пресс-службе, соглашение о строительстве судов было подписано в мае в рамках международного форума KazanSummit 2017 между АО "Холдинговая компания "Ак Барс", в которое входит Зеленодольский завод имени Горького, и арабской компанией ARJ Holding L.L.C.

ОАО "Зеленодольский завод имени A.M. Горького" - одно из крупнейших и стратегически важных судостроительных предприятий России. За 120 лет работы завод построил более 1,5 тыс. морских и речных кораблей и судов различных классов и назначений.