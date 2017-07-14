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Власти Челябинской области будут развивать аэропорт вместе с авиакомпанией "Ямал"

Экономика и бизнес Транспорт
14 июля, 10:36 UTC+3 ТАСС

Cейчас аэропорт Баландино мало насыщен маршрутами авиаперевозок, хотя потребность в этом постоянно возрастает

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ТАСС, 14 июля. Правительство Челябинской области создаст рабочую группу по развитию региональных авиаперевозок и челябинского аэропорта Баландино с участием авиакомпании "Ямал". Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"В нее (рабочую группу - прим. ТАСС) войдут представители регионального правительства, авиакомпании "Ямал" и челябинского аэропорта, возглавит группу министр транспорта региона Дмитрий Микулик. Наша задача - качественно изменить аэропорт. На это уйдет три-четыре года, но мы готовы к такой работе, готовы развивать аэропорт, открывать новые возможности для жителей и гостей региона", - приводят в пресс-службе слова губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

По словам главы региона, сейчас аэропорт Баландино мало насыщен маршрутами авиаперевозок, хотя потребность в этом постоянно возрастает. "Мы заинтересованы в развитии челябинского аэропорта, его реконструкции, расширении направлений, открытии новых рейсов, и, наконец, в появлении здесь базового авиаперевозчика", - сказал он.

В пресс-службе сообщили, что до конца августа рабочая группа просчитает затраты авиакомпании и аэропорта на открытие новых региональных направлений, рассмотрит тарифную политику, проработает возможности субсидирования открытия новых рейсов со стороны федерального и регионального бюджетов и представит соответствующее заключение на рассмотрение губернатору.

Ранее ТАСС сообщал, что к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года, на проведение которых претендует Челябинск, в городе будет построен новый терминал аэропорта, стоимость проекта - 2,9 млрд рублей. В феврале 2018 года планируется завершить проектирование нового здания, строительные работы планируется начать летом 2018 года и завершить в декабре 2019 года. Пропускная способность нового терминала составит 2 млн пассажиров в год. Сейчас аэровокзальный комплекс международного аэропорта Челябинска способен обслужить 1,7 млн пассажиров в год.

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