Объем деповского ремонта РК "Новотранс" в I полугодии 2017 года увеличился на 40%

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. На предприятиях ООО "Ремонтная компания "Новотранс" (РК "Новотранс", входит в одноименную группу компаний) в I полугодии 2017 года прошли обслуживание в объеме деповского ремонта свыше 21,3 тыс. грузовых вагонов парка холдинга и других операторов подвижного состава, что на 40% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Более 840 грузовых вагонов прошли капитальный ремонт. В целом объем производства на ВРП РК "Новотранс" вырос на 36%, также в отчетном периоде на предприятиях был проведен капремонт 12,5 тыс. колесных пар.

Существенный рост производства отмечен сразу на нескольких предприятиях: Каширском вагоноремонтном заводе "Новотранс" (КВРЗ) - 63%, Бийском ВРП "Новотранс" - 38%, на ВРП "Новотранс" (пос. Тайтурка, Иркутская обл.) - 37%, на Кузбасском ВРП (Кемеровская обл.) - 15%.

ООО "ГК "Новотранс" основано в 2004 году, является одним из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава в России и СНГ. Общий парк полувагонов составляет свыше 28 тыс. ед. Средний возраст вагонов - менее 8 лет. Собственное ремонтное производство в лице РК "Новотранс" оказывает полный комплекс услуг по техническому и сервисному обслуживанию грузовых вагонов и объединяет 4 высокотехнологичных предприятия в разных регионах страны.