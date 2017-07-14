СИНГАПУР, 14 июля. /ТАСС/. Контейнерооборот порта Сингапур в июне вырос на 8,6% в годовом сопоставлении, до 2,8 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера), говорится в предварительном отчете оператора порта MPA.

За шесть месяцев трафик через второй крупнейший порт в мире составил 16,15 млн TEU, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Во втором квартале рост спроса на перевалку контейнеров в порту ускорился до 9,6% годовых по сравнению с 3% в первом квартале.

Темпы роста контейнерооборота порта превышали 5% девять из одиннадцати месяцев с тех пор, как в августе прошлого года Сингапур стал региональным хабом CMA CGM в Азии.

С июля 2016 года CMA CGM S.A. и PSA Singapore Terminals Pte. Ltd. совместно оперируют терминалом CPLT в порту Сингапур. В марте текущего года мощность терминала была увеличена с 2 млн TEU до 4 млн.