Мутко: Россия делает все необходимое, чтоб применение допинга в стране было вне законаСпорт 14 июля, 12:02
Власти Кубани создали компанию для эксплуатации стадиона "Фишт" в СочиСпорт 14 июля, 11:54
Мутко: сборная Украины не будет иметь проблем в России в случае выхода на ЧМ-2018Спорт 14 июля, 11:52
Путин уверен, что рекомендации МИНЕПС будут способствовать росту популярности спортаСпорт 14 июля, 11:49
Контейнерооборот порта Сингапур в июне вырос на 8,6%Транспорт 14 июля, 11:46
СМИ: операторы, работающие на ЭТП "Грузовые перевозки", могут получить преференцииТранспорт 14 июля, 11:35
ФИФА к 2026 году намерена вовлечь в футбол 60% мирового населенияСпорт 14 июля, 11:35
СМИ: Siemens может выйти из СП с "Силовыми машинами" после истории с турбинамиЭкономика и бизнес 14 июля, 11:28
Врач: хоккеист "Металлурга" Мозякин восстановился после травмы и готов к сезонуСпорт 14 июля, 11:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИНГАПУР, 14 июля. /ТАСС/. Контейнерооборот порта Сингапур в июне вырос на 8,6% в годовом сопоставлении, до 2,8 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера), говорится в предварительном отчете оператора порта MPA.
За шесть месяцев трафик через второй крупнейший порт в мире составил 16,15 млн TEU, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Во втором квартале рост спроса на перевалку контейнеров в порту ускорился до 9,6% годовых по сравнению с 3% в первом квартале.
Темпы роста контейнерооборота порта превышали 5% девять из одиннадцати месяцев с тех пор, как в августе прошлого года Сингапур стал региональным хабом CMA CGM в Азии.
С июля 2016 года CMA CGM S.A. и PSA Singapore Terminals Pte. Ltd. совместно оперируют терминалом CPLT в порту Сингапур. В марте текущего года мощность терминала была увеличена с 2 млн TEU до 4 млн.