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Калининградские власти просят у Росавиации дополнительные субсидии на перевозки

Экономика и бизнес Транспорт
14 июля, 14:13 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 14, июля. /ТАСС

На 1 июля авиакомпаниями уже освоено 73,7% выделенных субсидий

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© Виталий Невар/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 14 июля. /ТАСС/. Власти Калининградской области обратились в Росавиацию с просьбой о выделении дополнительных средств на субсидированные авиаперевозки в 2017 году, поскольку почти 74% имеющихся субсидий уже израсходованы. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщила руководитель Министерства развития инфраструктуры области Елена Дятлова.

"Учитывая, что на 1 июля авиакомпаниями уже освоено 73,7% выделенных субсидий (в 2016 году на эту дату освоение составляло всего 37% - прим. ТАСС), мы "запустили" письма в Росавиацию для получения дополнительных средств по программе субсидированных воздушных перевозок. Это сделано для того, чтобы до 15 октября в продаже были билеты по специальному тарифу", - сказала Дятлова в ходе обсуждения участниками совещания мер по обеспечению авиатранспортной доступности Калининградской области в условиях реконструкции аэропорта Храброво. При этом она не назвала запрашиваемую у Росавиации сумму дополнительных средств.

Глава министерства напомнила, что субсидированные перевозки в рамках программы осуществляются с 15 мая по 15 октября компаниями "Аэрофлот - российские авиалинии", "Нордавиа", UTair, "Сибирь", "Уральские авиалинии" и Red Wings. Предельная стоимость билета по специальному тарифу в одном направлении из Калининграда в Москву или обратно составляет 3800 рублей, из Калининграда в Санкт-Петербург или обратно - 3500 рублей, в Екатеринбург - 8500 рублей. По специальному тарифу планируется перевезти 181 тысячу пассажиров, бюджетные ассигнования на реализацию программы субсидирования составляют 341,529 млн рублей.

По словам Дятловой, с середины июля наблюдается повышенный спрос на рейсы на Москву и Санкт-Петербург. В целом же за первое полугодие 2017 года пассажиропоток в Храброво составил 793 тыс. человек, на 10% выше уровня прошлого года, отметила она.

Программа субсидирования воздушных перевозок пассажиров из Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении реализуется с 2011 года. Вначале она имела некоторые ограничения - по возрасту ее участников, месту регистрации, которые были сняты, и сегодня право на приобретение билетов по льготной цене распространяется на всех граждан РФ. С 2011 по 2016 год, по официальным данным, льготными перевозками воспользовались более 835 тыс. человек, на субсидированные билеты было затрачено свыше 1,7 млрд рублей.

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