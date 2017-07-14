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Теплоход "Станислав Гуменюк" с конца августа начнет перевозки пассажиров на Таймыре

Экономика и бизнес Транспорт
14 июля, 13:22 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 14, июля. /ТАСС

Транспорт будет осуществлять перевозки между островной и материковой частью Диксона

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КРАСНОЯРСК, 14 июля. /ТАСС/. Теплоход "Станислав Гуменюк", находящийся на ремонте в Красноярске, с конца августа будет введен в эксплуатацию и начнет перевозку пассажиров на Таймыре - арктической территории в Красноярском крае. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Таймырского муниципального района.

"Теплоход "Станислав Гуменюк" будет осуществлять пассажирские перевозки между островной и материковой частью Диксона. Ориентировочные сроки ввода судна в эксплуатацию конец августа текущего года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сроки завершения ремонта определены на середину августа, после чего судно будет предъявлено в Российский речной регистр к освидетельствованию. Уже завершены работы по ремонту корпуса судна, идет подготовка к его покраске, параллельно выполняются работы по внутренней отделке помещений. На ремонт теплоход был отправлен весной этого года.

Для Таймыра пассажирские перевозки речными и морскими судами являются более дешевой альтернативой авиасообщения. Автомобильный транспорт для передвижения между арктическими поселка и практически не используется из-за отсутствия дорог и огромных расстояний.

Сейчас перевозки по Таймыру осуществляют теплоходы "Хансута Яптунэ", "Таймыр" и "СП-4". Связь с Красноярском обеспечивают "Александр Матросов" и "Валерий Чкалов".

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