Теплоход "Станислав Гуменюк" с конца августа начнет перевозки пассажиров на Таймыре

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КРАСНОЯРСК, 14 июля. /ТАСС/. Теплоход "Станислав Гуменюк", находящийся на ремонте в Красноярске, с конца августа будет введен в эксплуатацию и начнет перевозку пассажиров на Таймыре - арктической территории в Красноярском крае. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Таймырского муниципального района.
"Теплоход "Станислав Гуменюк" будет осуществлять пассажирские перевозки между островной и материковой частью Диксона. Ориентировочные сроки ввода судна в эксплуатацию конец августа текущего года", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, сроки завершения ремонта определены на середину августа, после чего судно будет предъявлено в Российский речной регистр к освидетельствованию. Уже завершены работы по ремонту корпуса судна, идет подготовка к его покраске, параллельно выполняются работы по внутренней отделке помещений. На ремонт теплоход был отправлен весной этого года.
Для Таймыра пассажирские перевозки речными и морскими судами являются более дешевой альтернативой авиасообщения. Автомобильный транспорт для передвижения между арктическими поселка и практически не используется из-за отсутствия дорог и огромных расстояний.
Сейчас перевозки по Таймыру осуществляют теплоходы "Хансута Яптунэ", "Таймыр" и "СП-4". Связь с Красноярском обеспечивают "Александр Матросов" и "Валерий Чкалов".