Объем погрузки на полигоне Крымской ж/д составил в I полугодии 916,8 тыс. тонн

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Объем погрузки на полигоне Крымской железной дороги (КЖД) в январе-июне 2017 года составил 916,8 тыс. тонн, что на 4% выше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из сообщения пресс-службы магистрали со ссылкой на генерального директора ФГУП "КЖД" Алексея Гладилина.

По информации руководителя, общий объем грузовых и пассажирских перевозок в июне нынешнего года выполнен на 91,3%, к уровню 2016 года - на 107%. За шесть месяцев приведенная работа выполнена на 89,8%, к аналогичному периоду 2016 года - на 105,5%.

Также увеличен средний вес поезда на 21 тонну, пробег локомотива - на 54 км, производительность локомотива - на 112 тонно-км брутто, участковая скорость - на 0,3 км/ч.

Количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в первом полугодии составило 1 465,1 тыс., за аналогичный период прошлого года - 1 136,2 тыс., говорится в сообщении.

Продолжается процесс обновления и модернизации инфраструктуры и путевого хозяйства Крымской железной дороги. За полгода полностью выполнена установка оборудования волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на 33 железнодорожных станциях.