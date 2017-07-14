Мосбиржа начала торги фьючерсами на акции "Аэрофлот"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. На срочном рынке Московской биржи начались торги фьючерсом на обыкновенные акции "Аэрофлота" с исполнением в сентябре и декабре 2017 г., сообщается в пресс-релизе авиакомпании.

"Решение о запуске новых срочных инструментов на акции российских эмитентов принимает непосредственно Московская биржа, выбирая наиболее ликвидные российские акции в качестве базового актива и принимая во внимание потенциальный интерес инвесторов на такие инструменты, " - говорится в сообщении компании.

Таким образом, акции авиаперевозчика окажутся среди ценных бумаг других 22 российских эмитентов, на которые ведутся торги производными финансовыми инструментами. Для обеспечения эффективного функционирующего рынка и поддержания котировок в торгах задействован маркет-мейкер, который привлекается биржей.

"Аэрофлот" - крупнейший российский авиаперевозчик, с 2006 года - член глобального авиационного альянса SkyTeam. Базируется в московском аэропорту Шереметьево. Выполняет регулярные пассажирские рейсы в 123 пункта 52 стран мира (по России - 43 пункта). Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1052 пункта в 177 странах.