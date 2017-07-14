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Большой порт Петербург по итогам I полугодия лидирует по контейнерообороту среди портов РФ

Экономика и бизнес Транспорт
14 июля, 14:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 14 июля./ТАСС

На основании данных Ассоциации морских торговых портов РФ ТАСС составил рейтинг морских портов России по контейнерообороту

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© ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург"

МОСКВА, 14 июля./ТАСС/. Контейнерооборот морских портов России по итогам января-июня 2017 года увеличился на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,26 млн TEU, в том числе: экспорт контейнеров составил 952,06 тыс. TEU (+15%), импорт - 971,57 тыс. TEU (+17,3%), транзит - 27,01 тыс. TEU (+12,8%), каботаж - 311,88 тыс. TEU (+10,5%).

© ТАСС
© ТАСС

На основании данных Ассоциации морских торговых портов РФ ТАСС составил рейтинг морских портов России по контейнерообороту.

Лидирующую строчку рейтинга, как и в январе-июне 2016 года, занимает Большой порт Санкт-Петербург с оборотом 953,91 тыс. TEU (+7,7%). Порт Новороссийск занимает вторую позицию, нарастив перевалку контейнеров на 17,6%, до 395,11 тыс. TEU.

Порт Петропавловск-Камчатский в отчетном периоде нарастил перевалку контейнеров на 12,4%, до 36,78 тыс. TEU за счет чего поднялся с 8-й на 7-ю позицию, обогнав порт Усть-Луга с показателем 35,74 тыс. TEU (-5,5%). Порт Магадан поднялся с 10-ой на 9-ю позицию - 27,1 тыс. TEU (+14,8%). Порт Дудинка занял 10-ю строчку - 25,78 тыс. TEU (+0,6%).

© ТАСС
© ТАСС

Наибольший рост перевалки контейнеров по итогам января- июня отмечен в портах: Владивосток - на 34%, до 381,43 тыс. TEU, Калининград - на 33,7%, до 118,82 тыс. TEU, Азов - на 28,1%, до 3,74 тыс. TEU,

Наибольшее снижение контейнерооборота показали порты: Ростов-на-Дону - на 91,9%, до 45 TEU, Ванино - на 84,8%, до 12 TEU, Находка - на 39,2%, до 121 TEU.

По итогам января-июня 2017 года 10 крупнейшими портами РФ перевалено 2,21 млн TEU, что составляет 97,6% совокупного контейнерооборота морских портов России. Рост относительно января-июня 2016 года составил 15,7%.

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