Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФГК увеличила погрузку нефтепродуктов в I квартале 2017 года в 3 раза

Экономика и бизнес Транспорт
14 июля, 14:52 UTC+3

Рост перевозок нефтепродуктов в цистернах компании наблюдается с октября 2016 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК, дочерняя компания ОАО "РЖД") в первом квартале 2017 года увеличило объем погрузки нефтепродуктов в 3 раза относительно аналогичного периода прошлого года, до 4,8 млн тонн, сообщается на сайте компании.

Рост перевозок нефтепродуктов в цистернах компании наблюдается с октября 2016 года, отмечает начальник департамента по перевозкам нефтеналивных грузов ФГК Максим Гусев.

Согласно сообщению, в отчетном периоде приоритетными дорогами погрузки нефтепродуктов в цистерны ФГК стали: Куйбышевская - 1 млн тонн (в 9 раза больше уровня прошлого года), Южно-Уральская - 753 тыс. тонн (в 3,4 раза), Западно- Сибирская - 450 тыс. тонн (в 1,6 раза), Свердловская - 442 тыс. тонн (в 1,7 раза), Приволжская - 333 тыс. тонн (в 5 раз) и др.

АО "Федеральная грузовая компания" является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основным видом деятельности компании является предоставление собственного подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. Объем погрузки в 2016 г. составил 187 млн т (рост на 13% к 2015 г.).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
3
«Платон» не главное: проблемы дальнобойщиков оказались далеки от представлений СМИ
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Выжившая в убийстве девяти человек под Тверью просит СК проверить действия полиции
2
Посол РФ: Россия создала миротворческий формат, доказавший эффективность в Южной Осетии
3
Блогер Соколовский внесен в перечень террористов и экстремистов
4
Захарова сообщила об активной работе посольства по ситуации с задержанием россиян в Турции
5
Спорные турбины: для чего нужно оборудование, поставленное в Крым
6
Захарова: в Москве удивлены тональностью комментариев Госдепа о главе МИД РФ
7
Белый дом: США могут вернуть дипсобственность РФ, если увидят "честные намерения" по Сирии
Темы дня
Реклама