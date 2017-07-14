ФГК увеличила погрузку нефтепродуктов в I квартале 2017 года в 3 раза

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК, дочерняя компания ОАО "РЖД") в первом квартале 2017 года увеличило объем погрузки нефтепродуктов в 3 раза относительно аналогичного периода прошлого года, до 4,8 млн тонн, сообщается на сайте компании.

Рост перевозок нефтепродуктов в цистернах компании наблюдается с октября 2016 года, отмечает начальник департамента по перевозкам нефтеналивных грузов ФГК Максим Гусев.

Согласно сообщению, в отчетном периоде приоритетными дорогами погрузки нефтепродуктов в цистерны ФГК стали: Куйбышевская - 1 млн тонн (в 9 раза больше уровня прошлого года), Южно-Уральская - 753 тыс. тонн (в 3,4 раза), Западно- Сибирская - 450 тыс. тонн (в 1,6 раза), Свердловская - 442 тыс. тонн (в 1,7 раза), Приволжская - 333 тыс. тонн (в 5 раз) и др.

АО "Федеральная грузовая компания" является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основным видом деятельности компании является предоставление собственного подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. Объем погрузки в 2016 г. составил 187 млн т (рост на 13% к 2015 г.).