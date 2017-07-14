КТСП в январе-июне возглавил рейтинг контейнерных терминалов РФ с оборотом 319 тыс. TEU

МОСКВА, 14 июля./ТАСС/. Контейнерооборот морских портов России по итогам января-июня 2017 года увеличился на 15,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 2,26 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

Развернуть Рейтинг стивидорных компаний по контейнерообороту в I полугодии 2016 года © ТАСС Рейтинг стивидорных компаний по контейнерообороту в I полугодии 2016 года © ТАСС

На основании данных Ассоциации морских торговых портов ТАСС составил рейтинг стивидорных компаний России по контейнерообороту. Лидирующую строчку рейтинга занимает стивидорная компания ЗАО "Контейнерный терминал Санкт- Петербург" (КТСП, Большой порт Санкт-Петербург) c объемом перевалки контейнеров 319,02 тыс. TEU, что на 10,7% больше, чем в январе-июне 2016 года.

Стивидорная компания ООО "Балтийская стивидорная компания" (порт Калининград) по итогам января-июня 2016 года занимала 13-ю позицию. В отчетном периоде, нарастив перевалку контейнеров на 73,1%, до 78,52 тыс. TEU, компания поднялась на 10-ю позицию. ООО "Восточная стивидорная компания" (порт Восточный) поднялось с 5-ой на 4-ю позицию с оборотом 174,35 тыс. TEU (+22,8%), ООО "НУТЭП" (порт Новороссийск) - с 7-ой на 5-ю - 165,64 тыс. TEU (+28,6%), ПАО "НМТП" (порт Новороссийск) - с 9-ой на 8-ю - 98,99 тыс. TEU (+43,7%).

Развернуть Рейтинг стивидорных компаний по контейнерообороту в I полугодии 2017 года © ТАСС Рейтинг стивидорных компаний по контейнерообороту в I полугодии 2017 года © ТАСС

АО "Петролеспорт" (ПЛП, Большой порт Санкт-Петербург), сократив перевалку контейнеров на 21,3%, до 113,7 тыс. TEU, опустилось с 4-ой позиции по итогам января-июня 2016 года на 7-ю. ООО "Моби Дик" (Большой порт Санкт-Петербург) опустилось с 8-ой на 9-ю позицию, перевалив 82,64 тыс. TEU (+13,7%).

В целом за отчетный период наибольшее снижение контейнерооборота показали компании: ООО "Русмарин форвардинг" (порт Санкт-Петербург) - на 92,9%, до 1,05 тыс. TEU, ООО "Ростовский универсальный порт" - на 91,9%, до 45 TEU, ПАО "Мурманский МТП" (порт Мурманск) - на 92,4%, до 12 TEU.

Наибольший рост перевалки контейнеров показали компании: ООО "МГС-Терминал" (порт Санкт-Петербург) - в 3,8 раза, до 6,62 тыс. TEU, ОАО "Морской порт Санкт- Петербург" (порт Санкт-Петербург) - в 3 раза, до 12,2 тыс. TEU, ЗАО "Дальзавод-Терминал" (порт Владивосток) - в 2,5 раза, до 24,37 тыс. TEU.

По итогам января-июня 2017 года десятью крупнейшими стивидорными компаниями РФ перевалено 1,64 млн TEU, что составляет 72,5% всего контейнерооборота морских портов России и превышает аналогичный период 2016 года на 14,8%.