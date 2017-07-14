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СМИ: DB Cargo закажет у Siemens 100 локомотивов

Экономика и бизнес Транспорт
14 июля, 14:59 UTC+3

Стоимость контракта с Siemens составляет около 370 млн евро

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БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Грузовой оператор немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn DB Cargo разместит заказ на поставку 100 грузовых локомотивов, сообщает Handelsblatt.

Стоимость контракта с Siemens составляет около 370 млн евро. Компания также планирует заказать 4 тыс. новых грузовых вагонов.

DB Cargo заявила, что намерена воспользоваться растущим спросом на услуги железнодорожных грузоперевозок, обусловленным государственной поддержкой индустрии.

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