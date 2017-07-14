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Парк перегрузочной техники ПАО "НМТП" пополнился на 37 единиц

Экономика и бизнес Транспорт
14 июля, 16:03 UTC+3
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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Парк перегрузочной техники ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) в январе-июне 2017 года пополнился на 37 единиц, сообщает пресс-служба одноименной группы.

"ПАО "НМТП" планомерно продолжает реализацию проекта по модернизации парка перегрузочного оборудования. Мы меняем технику на более современную, энергоэффективную и многофункциональную, которая позволяет увеличивать производительность погрузо-разгрузочных работ по всем видам грузов. Все оборудование поставляется по графику, согласно планам закупок предприятий", - отметил генеральный директор НМТП Султан Батов.

В июле 2017 года планируется ввести в эксплуатацию 12 автопогрузчиков Hyundai 130D-7E грузоподъемностью 13 тонн, один погрузчик Liebherr А 944 2 СHD, один контейнерный погрузчик CVS Ferrari F500-RS6, два портовых мобильных крана Liebherr LHM 550 грузоподъемностью 124 тонны, 3 автопогрузчика CVS Ferrari F-42 грузоподъемностью 42 тонны, говорится в сообщении.

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота и объединяет ОАО "НМТП", ООО "Приморский торговый порт", ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод", ОАО "Флот НМТП", ОАО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ЗАО "СФП".

Акциями НМТП владеют СП группы "Сумма" и "Транснефти" (50,1%), Росимущество (20%), структуры РЖД (5,3%) и дочерняя компания "Транснефти" ЗАО "Транснефть- Сервис" (10,5%). Остальные акции - у миноритариев и free float.

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