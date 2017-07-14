Парк перегрузочной техники ПАО "НМТП" пополнился на 37 единиц

Хашиг: бюджет ФК "Краснодар" остался на прежнем уровне, но заработки вырослиСпорт 14 июля, 16:38
Гендиректор ФК "Краснодар" назвал слухами информацию об уходе СмоловаСпорт 14 июля, 16:29
"Тренчин" и "Бней Иегуда" - соперники "Зенита" в Лиге ЕвропыСпорт 14 июля, 16:27
Копьеметательница Ребрик считает, что способна показать высокий результат на ЧМ в ЛондонеСпорт 14 июля, 16:22
Тренер: зимний ЧМ-2018 станет первым крупным стартом для легкоатлетки КоневойСпорт 14 июля, 16:16
"Русский фестиваль" в честь 120-летия установления дипотношений открылся в БангкокеКультура 14 июля, 16:15
Бывший нападающий "Вашингтона" Галиев подписал контракт с "Ак Барсом"Спорт 14 июля, 16:12
"Рубин" объявил о продлении контракта с защитником КузьминымСпорт 14 июля, 16:06
Россиянин Молчанов вышел в финал ЧМ в прыжках в водуСпорт 14 июля, 16:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Парк перегрузочной техники ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) в январе-июне 2017 года пополнился на 37 единиц, сообщает пресс-служба одноименной группы.
"ПАО "НМТП" планомерно продолжает реализацию проекта по модернизации парка перегрузочного оборудования. Мы меняем технику на более современную, энергоэффективную и многофункциональную, которая позволяет увеличивать производительность погрузо-разгрузочных работ по всем видам грузов. Все оборудование поставляется по графику, согласно планам закупок предприятий", - отметил генеральный директор НМТП Султан Батов.
В июле 2017 года планируется ввести в эксплуатацию 12 автопогрузчиков Hyundai 130D-7E грузоподъемностью 13 тонн, один погрузчик Liebherr А 944 2 СHD, один контейнерный погрузчик CVS Ferrari F500-RS6, два портовых мобильных крана Liebherr LHM 550 грузоподъемностью 124 тонны, 3 автопогрузчика CVS Ferrari F-42 грузоподъемностью 42 тонны, говорится в сообщении.
Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота и объединяет ОАО "НМТП", ООО "Приморский торговый порт", ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод", ОАО "Флот НМТП", ОАО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ЗАО "СФП".
Акциями НМТП владеют СП группы "Сумма" и "Транснефти" (50,1%), Росимущество (20%), структуры РЖД (5,3%) и дочерняя компания "Транснефти" ЗАО "Транснефть- Сервис" (10,5%). Остальные акции - у миноритариев и free float.