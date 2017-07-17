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Грузооборот "ДелоПортс" по итогам I полугодия 2017 г. увеличился на 32%, до 3,5 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
17 июля, 11:29 UTC+3

Контейнерный терминал "НУТЭП", входящий в структуру компании, за отчетный период обработал 166 тыс. TEU

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Совокупный грузооборот терминалов "ДелоПортс" в январе-июне 2017 года составил 3,5 млн тонн, что на 32% превышает показатель аналогичного периода 2016 года, следует из сообщения стивидорного холдинга.

Контейнерный терминал "НУТЭП", входящий в структуру компании, за отчетный период обработал 166 тыс. TEU (+29%). В тоннаже контейнерооборот терминала вырос на 31% и составил 1,74 млн тонн. Положительная динамика, по данным компании, обусловлена восстановлением импорта и ростом экспорта в контейнерах, а также ростом доли груженных контейнеров. В июне 2017 года обработан рекордный месячный объем контейнеров 35,6 тыс. TEU

Объем перевалки зерна на "КСК" по итогам шести месяцев 2017 года увеличился на 40% относительно результата прошлого года и достиг 1,67 млн тонн благодаря рекордному урожаю зерновых сельскохозяйственного сезона 2016-2017 гг., отмечается в сообщении.

Объем перевалки генеральных грузов сократился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 88 тыс. тонн.

Объем перевалки ро-ро грузов на терминалах "ДелоПортс" сократился на 45%, до 18 тыс. тонн, в результате контейнеризации части импорта. В штучном эквиваленте ро-ро операции увеличились на 19% и составили 5 тыс. единиц.

Объем продаж бункерного топлива за шесть месяцев текущего года увеличился на 138% относительно аналогичного периода 2016 года, до 31 тыс. тонн, в связи с эффектом низкой базы прошлого года. С июня 2017 года Сервисная компания "Дело" начала оказывать услуги по агентированию судов в порту Новороссийск.

ООО "ДелоПортс" - один из крупнейших стивидорных холдингов России, объединяющий активы группы компаний "Дело" в зерновом и контейнерном сегментах, а также в сегменте бункеровки судов. Грузооборот "ДелоПортс" в 2016 году составил 6 млн тонн, что на 10% превышает показатель 2015 года.

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