NYK Line включила ММПК "Бронка" в перечень терминалов перевалки в порту Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Японская судоходная компания Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line) включила многофункциональный морской перегрузочный комплекс (ММПК) "Бронка" в перечень терминалов перевалки в порту Санкт- Петербурга, сообщает пресс-служба перегрузочного комплекса.

Первые контейнеры линии NYK Line с импортным грузом прибыли на ММПК "Бронка" 7 июля текущего года, отмечается в сообщении.

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha - одна из ведущих мировых транспортных компаний. По данным на конец марта 2017 года NYK Group оперирует 758 океанскими судами, а также собственным флотом самолетов и грузовых автомашин. В судоходный флот компании входят 372 балкерных судна, 111 судов-автовозов, 97 контейнеровозов, 92 танкера (включая 29 для перевозки СПГ), одно круизное судно и др.

Выручка NYK в 2016 финансовом году превысила $17 млрд.