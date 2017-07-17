РЖД в первом полугодии закупили более 550 тыс. тонн рельсов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в январе-июне 2017 года приобрели 553,5 тыс. тонн рельсов у российских производителей, сообщает пресс-служба компании.

Так, с начала года РЖД закупили 397,1 тыс. тонн рельсов у предприятий "Евраза" и 156,4 тыс. тонн у "Мечела".

Рельсы применяются как для нового строительства, так и для ремонта железнодорожных путей, отмечают в пресс-службе РЖД.

Кроме того, РЖД используют дифференцированно-термоупрочненные рельсы длиной 100 м для высокоскоростных участков путей. Рельсы такого типа были приобретены компанией в объеме 260 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что РЖД в 2017 году ожидают поставку более 1 млн тонн рельсов, что почти на 9% превышает уровень закупок 2016 года. В частности, на предприятиях "Евраза" планируется приобрести до 700 тыс. тонн рельсов, у компании "Мечел" - 330 тыс. тонн.