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"ИрАэро" в 2019 году планирует получить 10 самолетов МС-21

Экономика и бизнес Транспорт
17 июля, 14:03 UTC+3 ИРКУТСК 17, июля. /ТАСС

В целях безопасной и качественной эксплуатации воздушных судов данного типа необходимо наличие закрытого теплого ангара в базовом аэропорту города Иркутска

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ИРКУТСК, 17 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "ИрАэро" рассчитывает получить в 2019 году 10 самолетов МС-21, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Иркутской области.

"В 2019 году мы планируем получить десять самолетов МС-21. В целях безопасной и качественной эксплуатации воздушных судов данного типа необходимо наличие закрытого теплого ангара в базовом аэропорту города Иркутска", - приводятся в сообщении пресс-службы слова генерального директора "ИрАэро" Юрия Лапина.

По его словам, авиакомпания рассчитывает сразу приступить к полетам на новом самолете. К этому времени в аэропорту Иркутска будет построен и теплый терминал для МС-21.

"Появление закрытого ангара открывает перспективы для развития транспортной инфраструктуры Иркутской области, поскольку некоторые формы техобслуживания самолётов, выполняемые в закрытом ангаре, отсутствуют даже в соседних регионах", - отмечается в сообщении.

Подробности проекта в пресс-службе правительства региона агентству ТАСС сообщить затруднились.

МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") разрабатывается и собирается корпорацией "Иркут". Это первый ближне-среднемагистральный российский самолет, разработка которого началась в 2000-х гг. Ранее гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев сообщал, что в 2019 году авиакомпания планирует получить первые самолеты МС-21. Всего "Аэрофлот" через лизингодателя "Авиакапитал-сервис" заключил контракт на поставку 50 самолетов МС-21.

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