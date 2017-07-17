Объем погрузки "Восток1520" за I полугодие 2017 г. увеличился в 1,4 раза, до 15,9 млн тонн

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Железнодорожный оператор "Восток1520" (входит в состав "Первой тяжеловесной компании") в январе-июне 2017 года увеличил объем погрузки в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 15,9 млн тонн, говорится в сообщении компании.

По данным оператора, рост связан с увеличением парка с 16,9 до 26,4 тыс. единиц, или в 1,6 раза, и обусловлен устойчивым спросом на вагоны повышенной грузоподъемности. В парке "Восток1520" 95% полувагонов и 5% хопперов-минераловозов. Грузооборот компании увеличился в 1,4 раза и составил 67 млрд т-км.

"Эффективность "Восток1520" на рынке железнодорожных перевозок обусловлена высоким уровнем производительности парка компании: рост на 0,6 % до 16,2 тыс. ткм/ваг.-сут. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что в 2,4 раза выше среднего показателя по сети РЖД", - отмечается в сообщении.

Основная номенклатура погрузки - уголь. Его доля составляет 92% от общей погрузки оператора или 14,7 млн тонн. Доля компании в экспорте российского угля составила 13,5 % (рост на 1,9 п.п. по сравнению с I полугодием 2016 года).

АО "Первая тяжеловесная компания" (ПТК) создана группой "Промышленные инвесторы" в 2016 году для инвестирования в проекты на рынке железнодорожных перевозок, в частности, перспективный сегмент тяжеловесного движения. Парк в управлении ПТК - 32 тыс. единиц.

Входящая в состав ПТК транспортная компания "Восток1520" занимается перевозкой грузов угольной, химической, металлургической отраслей, агропромышленного комплекса в вагонах повышенной грузоподъемности.