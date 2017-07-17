В порту Корсаков построят комплекс по перевалке контейнеров

ВЛАДИВОСТОК, 17 июля. /ТАСС/. ООО "Восточная транспортно-экспедиторская компания" ("ВТЭК") реализует инвестиционный проект по организации тылового комплекса по хранению и перевалке контейнеров и генеральных грузов в городе Корсаков Сахалинской области, сообщает пресс-служба Минвостокразвития РФ.

Соответствующее соглашение было подписано на прошлой неделе с АО "Корпорацией развития Дальнего Востока".

По словам исполнительный директора компании "ВТЭК" Петра Кантура, целью проекта является расширение инфраструктурных возможностей порта Корсаков.

"Реализация проекта позволит удовлетворить растущий спрос на логистические мощности в районе порта Корсаков, будет способствовать реализации проектов по добыче углеводородов на шельфе о. Сахалин и увеличению поступления налогов в бюджеты разных уровней", - сказал Кантур.

Другой проект по строительству морского перегрузочного комплекса сыпучих грузов в порту Славянка Приморского края реализует компания "Международный морской перегрузочный терминал".

С момента реализации федерального закона о свободном порте Владивосток Корпорация развития Дальнего Востока подписала 238 соглашений с резидентами на реализацию инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 305 млрд руб. и перспективой создать более 28 тыс. рабочих мест. На прошлой неделе резидентами порта стали три компании, включая ВТЭК и Международный морской перегрузочный терминал. Общий объем капиталовложений в инвестиционные проекты данных компаний составит около 4 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать более 200 рабочих мест в макрорегионе.