Судозавод в Петрозаводске планирует получить заказ на 2 млрд рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 июля. /ТАСС/. Онежский судостроительно-судоремонтный завод в Петрозаводске (Карелия) планирует получить от рыбопромышленников заказ по строительству шести рыболовецких траулеров на сумму более 2 млрд рублей. Об этом сообщил в понедельник журналистам директор предприятия Владимир Майзус.

"В рамках принятого недавно закона о поддержке рыбопромысловой промышленности на российских верфях началось строительство рыбопромысловых судов. У нас в проработке находится договор на строительство шести таких судов размером до 60 метров. Сумма заказа более 2 млрд рублей", - сказал он, добавив, что планируемое начало сдачи первого головного судна - начало 2019 года.

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков отметил, что региональное правительство будет помогать заводу с размещением заказов. "Мы постоянно взаимодействуем с Росморпортом, с правительством России, с Министерством промышленности России по вопросам развития завода. Будут заказы - будет завод становиться на ноги после банкротства", - сказал он.

С 2011 года Онежский судостроительно-судоремонтный завод (прежнее название - Онежский судостроительный завод) находился в процедуре банкротства. В конце 2014 года было принято решение о возобновлении производства и передаче предприятия в госсобственность. Новым владельцем стало ФГУП "Росморпорт". В июне 2015 года завод возобновил свою работу с закладки нового судна и получил заказы на 1,7 млрд рублей.