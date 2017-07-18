ОДК: региональный авиалайнер Ил-114-300 получит форсированную силовую установку

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Региональный авиалайнер Ил-114-300 будет штатно оснащаться форсированной силовой установкой ТВ7-117СТ от транспортного самолета Ил-112В, сообщила Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК).

Это, в частности, позволит увеличить грузоподъемность, а также сократить время разбега самолета, отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, применение данного двигателя будет способствовать сокращению издержек в производстве и станет примером трансфера военных технологий в гражданский сектор, добавили в корпорации.

Мощность нового турбовинтового двигателя на максимальном взлетном режиме составляет 3000 л. с., на повышенном режиме - 3600 л. с. Кроме того, силовая установка получит воздушный винт, обладающий большей производительностью и позволяющий увеличить лобовую тягу.

Ил-114 был разработан в 1980-е годы. По указанию президента РФ от 14 октября 2014 года, планируется организация серийного производства модернизированной версии самолета для нужд Минобороны и гражданской авиации.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявлял, что первые поставки самолета Ил-114 начнутся в 2019 году, на реализацию программы из бюджета планируется направить 50 млрд рублей.