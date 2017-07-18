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Пассажиропоток аэропорта Кольцово в I полугодии вырос на 25%

Экономика и бизнес Транспорт
18 июля, 10:25 UTC+3

В первой половине 2017 года рейсы на регулярной основе из аэропорта Кольцово выполнялись по 80 направлениям

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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург) в первом полугодии 2017 года обслужил почти 3 млн пассажиров, сообщили в пресс-службе аэропорта во вторник.

"В первой половине 2017 года аэропорт обслужил 2 млн 299 тыс. пассажиров, это на 25,2% выше относительно аналогичного периода прошлого года. При этом пассажиропоток на международных направлениях вырос почти на 75%, составив 752 тыс. человек. В пятерку направлений, показавших наибольший прирост количества пассажиров в физическом выражении, [вошли] Анталья (Турция), Москва, Санья (Китай), Новосибирск и Красноярск", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в первой половине 2017 года рейсы на регулярной основе из аэропорта Кольцово выполнялись по 80 направлениям, в аэропорту работают более тридцати авиакомпаний.

Международный аэропорт Кольцово - один из лидеров в России по объемам пассажирских перевозок. В 2016 году аэропорт обслужил 4,3 млн пассажиров (на 53 тыс. больше, чем в 2015 году).

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