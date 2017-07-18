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Китай по итогам года вдвое увеличил инвестиции в портовую отрасль

Экономика и бизнес Транспорт
18 июля, 10:43 UTC+3

Самые крупные вложения предназначены для четырех проектов в Малайзии - $11,62 млрд в общей сложности, в том числе $7,2 млрд для проекта Melaka Gateway

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© EPA/ALEX HOFFORD

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Китай за год (с июня 2016 года по июнь 2017 года) направил на развитие портовой отрасли $20,1 млрд, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на исследование лондонского инвестбанка Grisons Peak.

Кроме того, по данным газеты, ведутся переговоры о вложениях в ряд других портов; суммы по этим проектам не назывались. Годом ранее, по подсчетам Financial Times, инвестиции Китая в проекты, связанные с иностранными портами, составили $9,97 млрд.

Самые крупные вложения предназначены для четырех проектов в Малайзии - $11,62 млрд в общей сложности, в том числе $7,2 млрд для проекта Melaka Gateway. В Индонезии планируется вложить $590 млн в проект Kalibaru - расширение крупнейшего в стране порта Tanjung Priok, отмечают "Ведомости".

Портовый оператор China Merchants предложил построить крупный контейнерный порт в Клайпеде. По данным источников, велись переговоры о возможных китайских инвестициях в норвежский порт Киркенес и два порта в Исландии.

Значительный рост вложений в порты и судоходство связан с реализацией инициативы Китая "Один пояс, один путь", благодаря которой Китай хочет связать торговыми путями около 65 стран в Азии и Европе, говорит Генри Тиллман, гендиректор Grisons Peak.

Однако, по мнению некоторых экспертов, активность Китая в ряде случаев порождает вопросы, не пытается ли Пекин воплотить в жизнь свои стратегические интересы под прикрытием коммерческих.

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