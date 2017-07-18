Новороссийск в январе-июне лидирует по грузообороту среди морпортов РФ

МОСКВА, 18 июля./ТАСС/. Грузооборот морских портов РФ в январе-июне 2017 года увеличился на 11,3% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года - до 384,02 млн тонн.

Развернуть Рейтинг портов по грузообороту в январе-июне 2017 г. Рейтинг портов по грузообороту в январе-июне 2017 г. © ТАСС

На основании данных Ассоциации морских торговых портов РФ ТАСС составил рейтинг морских портов России по грузообороту. Лидирующую строчку рейтинга по объемам перевалки грузов в январе-июне 2017 года, как и в 2016 году, занимает порт Новороссийск с оборотом 72,9 млн тонн (+11,2%). Доля перевалки грузов этим портом составляет 19% совокупного грузооборота морских портов РФ.

Порт Мурманск, увеличив перевалку грузов на 78,6%, до 25,63 млн тонн, поднялся с седьмой позиции по итогам января-июня 2016 года на шестую. Порт Ванино, перевалив 14,9 млн тонн (-2,2%), опустился с шестой на седьмую позицию.

Развернуть Рейтинг портов по грузообороту в январе-июне 2016 г. Рейтинг портов по грузообороту в январе-июне 2016 г. © ТАСС

В январе-июне 2017 года наибольший рост перевалки грузов показали порты: Сабетта - в 4,5 раза, до 2,69 млн тонн, Зарубино - в 2,3 раза, до 91 тыс. тонн, Кандалакша - в 2,1 раза, до 585,7 тыс. тонн.

Наибольшее снижение грузооборота отмечено в портах: Махачкала - на 65,4%, до 560,7 тыс. тонн, Севастополь - на 17,9%, до 556,2 тыс. тонн, Астрахань - на 10,5%, до 1 млн тонн.

По итогам января-июня 2017 года совокупный грузооборот топ-10 портов РФ составил 295,83 млн тонн (77% совокупного грузооборота), что выше января-июня 2016 года на 11,2%.