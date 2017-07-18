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Пассажиропоток аэропорта Домодедово за 6 месяцев 2017 г. вырос на 10%, до 14 млн человек

Экономика и бизнес Транспорт
18 июля, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

Грузопоток аэропорта Домодедово за шесть месяцев текущего года составил 74 тыс. тонн

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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Домодедово в январе-июне 2017 года составил 14 млн человек, что что на 10% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщается на сайте аэропорта.

На международных направлениях аэропорт обслужил 6 млн человек (+18%), на внутрироссийских - порядка 8 млн человек (+5%).

В июне на пассажиропоток на международных линиях аэропорта составил 1,4 млн человек, на внутренних - 1,6 млн.

Грузопоток аэропорта Домодедово за шесть месяцев текущего года составил 74 тыс. тонн (+15%).

Московский аэропорт Домодедово - является лучшим аэропортом России по версии премии "Воздушные Ворота России" и лучшим аэропортом СНГ по версии Skytrax. Маршрутная сеть включает 190 направлений. В 2016 году пассажиропоток аэропорта составил 28,5 млн пассажиров (-6,6% к 2015 году). На внутренних линиях было перевезено более 16,6 млн человек, на международных - свыше 11,88 млн.

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