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"Новатэк" закрыл сделку по покупке 51% в СПГ-терминале "Криогаз - Высоцк"

Экономика и бизнес Транспорт
18 июля, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

Терминал должен быть построен в 2018 г.

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. "Новатэк" закрыл сделку по покупке 51% акций в СПГ-терминале "Криогаз-Высоцк", которую ранее одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что компания "Криогаз" намерена реализовать проект строительства терминала по производству и перегрузке сжиженного природного газа (СПГ) на территории порта Высоцк. Производительность терминала составит 660 тыс. т СПГ в год. Также проект включает строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Ленинград - Выборг - госграница".

Завод по производству СПГ в Высоцке - проект Газпромбанка, который инвестирует в него по разным оценкам от 40 до 50 млрд руб. Терминал должен быть построен в 2018 г. Заказчик строительства - ЗАО "Криогаз", также входящее в Газпромбанк. У "Криогаза" уже есть малотоннажные заводы в Псковской и Калининградской областях, будет построен завод в Карелии. Завод под Выборгом станет первым среднетоннажным проектом компании.

Ранее глава "Новатэка" Леонид Михельсон говорил, что компания обсуждает с "Криогазом" инвестиции в СПГ-проекты.

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