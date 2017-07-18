"Новатэк" закрыл сделку по покупке 51% в СПГ-терминале "Криогаз - Высоцк"

На II музыкальном фестивале Skolkovo Jazz Science выступят Azekel и Christian Sands TrioНовости партнеров 18 июля, 14:35
Российские синхронистки боялись, что на ЧМ могут выступить слабее, чем олимпийская командаСпорт 18 июля, 14:33
Открытие авиасалона МАКС-2017. ВидеотрансляцияАрмия и ОПК 18 июля, 14:31
Птицы любят счет: в Великобритании началась традиционная перепись лебедей на ТемзеОбщество 18 июля, 14:12
Покровская: год подготовки синхронисток России к чемпионату мира получился тяжелейшимСпорт 18 июля, 14:10
Покровская считает странным, что итальянский арбитр судил сына в синхронном плавании на ЧМСпорт 18 июля, 14:04
ВВС коалиции во главе с США нанесли удар в СирииМеждународная панорама 18 июля, 14:02
УГМК возведет ледовый дворец на месте недостроенной телебашни в ЕкатеринбургеНовости Урала 18 июля, 13:59
Россиянки Чуйнышена и Тимошинина не смогли выйти в полуфинал ЧМ в прыжках с вышкиСпорт 18 июля, 13:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. "Новатэк" закрыл сделку по покупке 51% акций в СПГ-терминале "Криогаз-Высоцк", которую ранее одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), говорится в сообщении компании.
Ранее сообщалось, что компания "Криогаз" намерена реализовать проект строительства терминала по производству и перегрузке сжиженного природного газа (СПГ) на территории порта Высоцк. Производительность терминала составит 660 тыс. т СПГ в год. Также проект включает строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Ленинград - Выборг - госграница".
Завод по производству СПГ в Высоцке - проект Газпромбанка, который инвестирует в него по разным оценкам от 40 до 50 млрд руб. Терминал должен быть построен в 2018 г. Заказчик строительства - ЗАО "Криогаз", также входящее в Газпромбанк. У "Криогаза" уже есть малотоннажные заводы в Псковской и Калининградской областях, будет построен завод в Карелии. Завод под Выборгом станет первым среднетоннажным проектом компании.
Ранее глава "Новатэка" Леонид Михельсон говорил, что компания обсуждает с "Криогазом" инвестиции в СПГ-проекты.