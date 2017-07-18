НМТП в январе-июне возглавил рейтинг грузовых терминалов РФ с оборотом 38,7 млн тонн

МОСКВА, 18 июля./ТАСС/. Грузооборот морских портов РФ в январе-июне 2017 года увеличился на 11,3% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года и составил 384,02 млн тонн.

Развернуть Рейтинг стивидорных компаний по грузообороту в январе-июне 2017 г. © ТАСС Рейтинг стивидорных компаний по грузообороту в январе-июне 2017 г. © ТАСС

На основании данных Ассоциации морских торговых портов РФ ТАСС составил рейтинг стивидорных компаний России. Лидирующую строчку рейтинга, как и в 2016 году, занимает ПАО "НМТП" (порт Новороссийск) c показателем перевалки - 38,67 млн тонн, рост на 3,7%. Доля перевалки грузов компанией составляет 10% совокупного грузооборота морских портов РФ.

На втором месте находится ООО "Приморский торговый порт" (порт Приморск) с оборотом 31,35 млн тонн (-3,6%). Третью позицию рейтинга занимает АО "КТК-Р" (порт Новороссийск) - 27,28 млн тонн (+24,9%).

Стивидорная компания ОАО "Ростерминалуголь" (порт Усть-Луга) по итогам января-июня 2016 года занимала десятую позицию. В отчетном периоде компания поднялась на седьмую позицию, увеличив перевалку грузов на 43,5%, до 11,34 млн тонн. ООО "Невская трубопроводная компания" (порт Усть-Луга) поднялось с пятой позиции на четвертую с оборотом 16,62 млн тонн (+13,7%).

ООО "Транснефть - Порт Козьмино" (порт Восточный) опустилось с четвертой на пятую позицию, перевалив 15,6 млн тонн (+0,9%), АО "Усть-Луга Ойл" (порт Усть-Луга) - с седьмой на восьмую - 10,58 млн тонн (+2,7%), АО "Дальтрансуголь" (порт Ванино) - с восьмой на девятую - 10,04 млн тонн (-0,2%). Компания "Туапсинский МТП" (порт Туапсе), занимавшая в январе-июне 2016 года десятую позицию, в отчетном периоде вышла из топ-10.

Развернуть Рейтинг стивидорных компаний по грузообороту в январе-июне 2016 г. © ТАСС Рейтинг стивидорных компаний по грузообороту в январе-июне 2016 г. © ТАСС

В январе-июне 2017 года наибольший рост перевалки грузов отмечен в следующих компаниях: ООО "РПК Норд" (порт Мурманск) - в 3,6 раза, до 8,62 млн тонн, ООО "Газпромнефть- Ямал" (порт Сабетта) - в 4,5 раза, до 2,7 млн тонн, ООО "Морской порт в бухте Троицы" (порт Зарубино) - в 2,8 раза, до 91 тыс. тонн.

Наибольшее снижение грузооборота показали стивидорные компании: ООО СК "Стрелецкое" (порт Астрахань) - на 69,9%, до 34,1 тыс. тонн, ФГУП "Махачкалинский МТП" (порт Махачкала) - на 65,4%, до 560,7 тыс. тонн, ООО "КГС-МОЛ" (порт Темрюк) - на 80,6%, до 25,1 тыс. тонн.

По итогам января-июня 2017 года 10 крупнейшими стивидорными компаниями РФ перевалено 181,93 млн тонн грузов, что составляет 47,4% всего грузооборота морских портов России и превышает показатель января-июня 2016 года на 7,4%.