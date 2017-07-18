Новороссийск в I полугодии возглавил рейтинг портов по перевалке наливных грузов

МОСКВА, 18 июля./ТАСС/. Морские порты РФ в январе-июне 2017 года перевалили 210,06 млн тонн наливных грузов, что на 11,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Всего за отчетный период порты перевалили 384,02 млн тонн грузов (+11,3%).

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На основании данных Ассоциации морских торговых портов РФ ТАСС составил рейтинг морских портов и стивидорных компаний России по объемам перевалки наливных грузов.

Лидирующую позицию среди портов РФ по итогам января-июня 2017 года, как и в 2016, занимает порт Новороссийск с оборотом 52,14 млн тонн (+10,7%). Среди стивидорных компаний первое место заняло ООО "Приморский торговый порт" (порт Приморск) - 31,35 млн тонн (-3,6%).

Порт Усть-Луга по итогам полугодия обошел порт Приморск по перевалке наливных грузов и поднялся на вторую позицию с оборотом 32,83 млн тонн (+6,8%). Порт Приморск опустился со второй на третье место, сократив перевалку наливных грузов на 3,6%, до 31,35 млн тонн.

Порт Мурманск в январе-июне 2017 года увеличил перевалку наливных грузов в 4,3 раза, с 3,42 до 14,63 млн тонн, что позволило порту подняться с 12-й позиции по итогам января-июня 2016 года на пятую. Дальневосточный порт Де-Кастри опустился с седьмой на восьмую позицию, Пригородное - с пятой на седьмую. Порт Варандей, занимавший в январе-июне 2016 года десятую позицию, вышел из топ-10.

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Стивидорная компания ЗАО "КТК-Р" (порт Новороссийск) поднялась с третьей на вторую позицию рейтинга с оборотом 27,28 млн тонн (+24,9%), сместив ПАО "НМТП" (порт Новороссийск) на третью позицию - 24,86 млн тонн (-1,6%). ООО "Невская трубопроводная компания" (порт Усть-Луга) поменялась местами с ООО "Транснефть - Порт Козьмино" (порт Восточный) и поднялась на четвертую позицию, перевалив 16,62 млн тонн (+13,7%).

Перевалка наливных грузов ООО "РПК Норд" (порт Мурманск) в январе-июне прошлого года составляла 2,39 млн тонн (18-е место). В отчетном периоде компания нарастила перевалку в 3,6 раза, до 8,62 млн тонн за счет чего вошла в топ-10 и заняла восьмую. позицию. EXXON NEFTEGAS LTD (порт Де-Кастри) опустилось с восьмой позиции на девятую, АО "РПК-Высоцк "Лукойл"-II" (порт Высоцк) - с девятой на десятую. ЗАО "Таманьнефтегаз" (порт Тамань), занимавшее в январе-июне 2016 года 10 позицию, в отчетном периоде вышло из топ-10.

Наибольший рост перевалки наливных грузов за отчетный период показали порты: Мурманск - в 4,3 раза, до 14,63 млн тонн, Астрахань - в 5,6 раза, до 53,1 тыс. тонн, Сабетта - в 4,5 раза, до 2,69 млн тонн, а также стивидорные компании, такие как: ООО "РПК Норд" (порт Мурманск) - в 3,6 раза, до 8,62 млн тонн, ООО "Газпромнефть-Ямал" (порт Сабетта) - в 4,5 раза, до 2,69 млн тонн, ООО "Коммандит Сервис" (порт Мурманск) - в 2 раза, до 758,5 тыс. тонн.

Наибольшее снижение перевалки наливных грузов отмечено в портах: Выборг - на 85,1%, до 5 тыс. тонн, Махачкала - на 68,9%, до 450 тыс. тонн, Архангельск - на 19%, до 425,7 тыс. тонн, а также в стивидорных компаниях: ФГУП "Махачкалинский МТП" (порт Махачкала) - на 68,9%, до 450 тыс. тонн, ЗАО "Интерферрум - Металл" (Большой порт

Санкт-Петербург) - на 43%, до 285,9 тыс. тонн, ЗАО "Юг Руси" (порт Ростов-на-Дону) - на 37%, до 38,4 тыс. тонн.

По итогам января-июня 2017 года первой десяткой портов перевалено 181,97 млн тонн наливных грузов (+12,4%), что составляет 86,6% совокупного объема. Первой десяткой стивидорных компаний перевалено 155,26 млн тонн (+9,4%), что составляет 73,9% общей перевалки наливных грузов.