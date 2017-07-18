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ФГК в I полугодии увеличила объем погрузки черных металлов на 25%

Экономика и бизнес Транспорт
18 июля, 17:45 UTC+3

Погрузка черных металлов в полувагонах выросла на 26%, в крытых вагонах - на 17%, на платформах - на 5%

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК, дочерняя компания ОАО "РЖД") в первом полугодии 2017 года увеличило объем погрузки черных металлов на 25% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 5,7 млн тонн, сообщается на сайте компании.

Погрузка черных металлов в полувагонах выросла на 26%, в крытых вагонах - на 17%, на платформах - на 5%.

В отчетном периоде рост погрузки черных металлов отмечен на Красноярской (в 7,7 раза), Западно-Сибирской (в 2,3 раза), Куйбышевской (в 2,1 раза), Свердловской (в 2 раза), Забайкальской в (1,8 раза), Северной (в 1,8 раза) и других железных дорогах.

АО "Федеральная грузовая компания" является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основным видом деятельности компании является предоставление собственного подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. Объем погрузки в 2016 г. составил 187 млн т (рост на 13% к 2015 г.).

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