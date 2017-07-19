Зерновой терминал стоимостью более 550 млн руб. построит резидент ТОР в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 19 июля. /ТАСС/. Резидент ТОР "Михайловский" в Приморье компания "Черниговский Агрохолдинг" построит зерновой терминал мощностью 20 тысяч тонн, объем инвестиций в проект превышает 500 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Приморья.

"Компания планирует строительство комплекса приемки, зерноочистки, сушки зерна с объемом единовременного хранения 20 тысяч тонн. Стоимость реализуемого проекта более 555 млн рублей", - говорится в сообщении.

Компания намерена выращивать кукурузу, сою и ячмень на площади 3,4 тысячи гектаров. ТОР "Михайловский" специализируется на размещении крупных сельскохозяйственных производств и центров глубокой переработки и логистики сельхозпродукции. Это мощный сельскохозяйственный кластер, действующий на территории Михайловского, Спасского и Черниговского районов Приморского края. Сейчас резидентами этой территории являются 7 компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций более 45 млрд рублей с перспективой создать более 2 тысяч рабочих мест.

"Строительство крупных свинокомплексов, предприятий по хранению и переработке зерна позволит значительно сократить импортные поставки мяса и обеспечить поставки продукции в соседние страны", - цитируются в сообщении слова вице- губернатора Приморья Дениса Бочкарева.

Ранее в ежегодном послании Федеральному Собранию президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, агропромышленный комплекс - это успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает международные рынки. В Приморье сегодня активно реализуется программа развития сельского хозяйства и поддержки местных производителей, край уверенно наращивает производство мясной продукции, в первую очередь - свинины.