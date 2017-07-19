Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.07:
$ 59.37
€ 68.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Зерновой терминал стоимостью более 550 млн руб. построит резидент ТОР в Приморье

Экономика и бизнес Транспорт
19 июля, 9:49 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 19, июля. /ТАСС

Комплекс будет рассчитан на единовременное хранение 20 тысяч тонн зерна

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 19 июля. /ТАСС/. Резидент ТОР "Михайловский" в Приморье компания "Черниговский Агрохолдинг" построит зерновой терминал мощностью 20 тысяч тонн, объем инвестиций в проект превышает 500 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Приморья.

"Компания планирует строительство комплекса приемки, зерноочистки, сушки зерна с объемом единовременного хранения 20 тысяч тонн. Стоимость реализуемого проекта более 555 млн рублей", - говорится в сообщении.

Компания намерена выращивать кукурузу, сою и ячмень на площади 3,4 тысячи гектаров. ТОР "Михайловский" специализируется на размещении крупных сельскохозяйственных производств и центров глубокой переработки и логистики сельхозпродукции. Это мощный сельскохозяйственный кластер, действующий на территории Михайловского, Спасского и Черниговского районов Приморского края. Сейчас резидентами этой территории являются 7 компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций более 45 млрд рублей с перспективой создать более 2 тысяч рабочих мест.

"Строительство крупных свинокомплексов, предприятий по хранению и переработке зерна позволит значительно сократить импортные поставки мяса и обеспечить поставки продукции в соседние страны", - цитируются в сообщении слова вице- губернатора Приморья Дениса Бочкарева.

Ранее в ежегодном послании Федеральному Собранию президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, агропромышленный комплекс - это успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает международные рынки. В Приморье сегодня активно реализуется программа развития сельского хозяйства и поддержки местных производителей, край уверенно наращивает производство мясной продукции, в первую очередь - свинины.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
3
«Платон» не главное: проблемы дальнобойщиков оказались далеки от представлений СМИ
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Globo: старший сын Асада назвал войну в Сирии не гражданской, а захватнической
2
Кончаловский сравнил "Оскар" с McDonald's и предложил ввести санкции против премии
3
Мэр Омска Двораковский написал заявление о снятии полномочий
4
Трамп выдвинул Джона Хантсмана на пост посла США в России
5
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
6
Военнослужащих будут лишать выплат за употребление наркотиков
7
СМИ: общая задолженность по ЖКХ в России достигла 1,34 трлн рублей
Темы дня
Реклама