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Новый морской маршрут свяжет юг и север Камчатки

Экономика и бизнес Транспорт
19 июля, 11:26 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

Новый маршрут позволит наладить доставку в отдаленные населенные пункты крупногабаритных грузов

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Новый морской маршрут свяжет отдаленные районы Камчатки. Курсировать между Петропавловском-Камчатским, селом Никольским на Командорах, а также селами Тиличики и Оссора на севере края будет грузопассажирское судно "Василий Завойко", сообщил в среду министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов.

"Компания "Камчаттрансфлот" приступила сегодня к работе по новому маршруту, который свяжет отдаленные районы края с Петропавловском-Камчатским. Регулярное сообщение будет налажено с портпунктами "Никольское", "Оссора" и "Тиличики". У нас уже осуществляются регулярные рейсы в Никольское. Теперь губернатором поставлена задача связать с краевой столицей не только Алеутский район, но также Олюторский и Карагинский", - приводит слова Каюмова пресс- служба регионального правительства.

Новый маршрут позволит наладить доставку в отдаленные населенные пункты крупногабаритных грузов. При этом владельцы отправлений смогут сопроводить его в пути, так как "Василий Завойко" оборудован удобными каютами и на нем разрешена перевозка пассажиров. В 2017 году судно совершит четыре тестовых рейса, за время которых будет исследована востребованность такого сообщения, что позволит разработать график работы на 2018 год.

"Если пассажиропоток будет стабильным, то рейсы будут выполняться регулярно: зимой - по одному разу в месяц, в период летней навигации 2018 года частота выходов увеличится до двух раз в неделю. Рейсы будем выполнять по заявкам пассажиров", - сказал министр.

Теплоход "Василий Завойко" предназначен для перевозки пассажиров и различных грузов. В каютах могут разместиться до 34 человек. Грузовые помещения судна представляют собой два охлаждаемых трюма общим объемом 200 кубометров и грузоподъемностью 120 тонн. В этом году теплоход выполнил 11 рейсов, перевез более 340 пассажиров, доставил в портпункты края порядка 280 тонн грузов.

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