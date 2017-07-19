"Саратовские авиалинии" возьмут в лизинг 6 самолетов МС-21

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 19 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" планирует взять в лизинг у "Ильюшин финанс Ко" (ИФК) 6 самолетов МС-21, следует из сообщения ИФК.

Соответствующее соглашение о намерениях об условиях передачи в операционный лизинг этих самолетов в рамках авиасалона МАКС-2017 в среду было подписано генеральным директором "Саратовских авиалиний" Алексеем Вахромеевым и генеральным директором "Ильюшин Финанс Ко" Александром Рубцовым.

"Соглашение предусматривает поставку воздушных судов в течение 2022-2025 гг. Срок лизинга - 12 лет. Все самолеты должны быть оборудованы пассажирским салоном в моноклассной компоновке на 211 мест", - говорится в сообщении ИФК.

На воздушные суда будут установлены канадские двигатели PW1400 или ПД-14 российского производства в зависимости от требований авиаперевозчика, уточняется в сообщении.

Во вторник ИФК подписала твердый контракт с Red Wings на поставку 16 самолетов МС-21 (планируемый срок поставки 2019-2022 гг.) и соглашение о намерениях об условиях передачи в операционный лизинг 15 самолетов МС-21 авиакомпании "Вим-авиа". Всего на данный момент ИФК заказала у "Иркута" 50 самолетов МС-21.