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Группа НМТП в I полугодии сократила грузооборот на 0,4% - до 74 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
19 июля, 11:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Контейнерооборот увеличился на 14% и достиг 3,12 млн т или 310 тыс. TEU

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© Виктор Лагашев/предоставлено пресс-службой НМТП

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Консолидированный грузооборот терминалов группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) в январе-июне 2017 г. сократился на 0,4% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и составил 74,08 млн т., сообщается в пресс-релизе компании.

В частности, перевалка наливных грузов сократилась на 3,2%, до 56,38 млн т, объемы навалочных грузов увеличились на 32,6%, до 7,31 млн т, перевалка генеральных грузов снизилась на 7,9% и составила почти 7,08 млн т. Контейнерооборот увеличился на 14% и достиг 3,12 млн т или 310 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

Максимальный рост показала перевозка масел - она выросла на 91%, до 256 тыс. т.

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота и объединяет ОАО "НМТП", ООО "Приморский торговый порт", ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод", ОАО "Флот НМТП", ОАО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ЗАО "СФП".

Акциями НМТП владеют СП группы "Сумма" и "Транснефти" (50,1%), Росимущество (20%), структуры РЖД (5,3%) и дочерняя компания "Транснефти" ЗАО "Транснефть-Сервис" (10,5%). Остальные акции - у миноритариев и free float.

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