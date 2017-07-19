Рост контейнерооборота через порт Антверпен замедляется

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АНТВЕРПЕН, 19 июля. /ТАСС/. Рост контейнерооборота порта Антверпен в TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в январе-июне 2017 года замедлился до 1,9% по сравнению с 4,4% в том же периоде прошлого года на фоне ограниченной пропускной способности.
Согласно сообщению, опубликованному администрацией порта, Антверпен в первом полугодии обработал 5,14 млн TEU.
"Мы должны смотреть вперед; Эти объемы также демонстрируют необходимость расширения контейнерных мощностей в порту Антверпен", - заявил, комментируя цифры, глава администрации порта Жак Вандермейрен.
Совокупный грузооборот порта по итогам прошедшего полугодия составил 111,38 млн тонн, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Оборот ро-ро грузов через Антверпен составил 2,5 млн тонн (+9,2% в годовом исчислении). Объемы генеральных грузов выросли на 13%, до 5,37 млн тонн на фоне резкого роста спроса на перевалку стали, прежде всего импортную (+24%). Экспорт вырос на 8,8%.
Объем перевалки наливных грузов составил 36 млн тонн, что на 1,8% больше, чем в предыдущем году, на 34% выросли объемы перевалки сырой нефти.
В сегменте навалочных грузов грузооборот вырос на 1,1%. При этом на 27,7% выросли объемы перевалки руды, что связано с увеличения экспорта стали.
Количество судозаходов в порт сократилось на 1,4%, до 7 137, однако их валовая вместимость выросла на 3,2%, до 205,26 млн тонн.