Большой порт Петербург в январе-июне возглавил рейтинг портов РФ по перевалке сухих грузов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Морские порты РФ в январе-июне 2017 года перевалили 173,96 млн тонн сухих грузов, что на 10,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Всего в отчетном периоде грузооборот портов составил 384,02 млн тонн грузов (+11,3%).

На основании данных Ассоциации морских торговых портов РФ ТАСС составил рейтинг портов и стивидорных компаний России по перевалке сухих грузов.

По итогам января-июня 2017 года лидирующую позицию среди портов занимает Большой порт Санкт-Петербург с показателем 22,5 млн тонн (+8%). Среди стивидорных компаний первое место заняло ПАО "НМТП" с оборотом 13,8 млн тонн (+14,9%).

Порт Усть-Луга, занимавший по итогам января-июня 2016 года пятое место, в отчетном периоде поднялся на четвертое, увеличив перевалку сухих грузов на 28,3%, до 18,11 млн тонн. Порт Ванино опустился с четвертого на пятое место с оборотом 13,64 млн тонн (-3,8%).

Стивидорная компания "Ростерминалуголь" (порт Усть-Луга) поднялась с четвертой позиции на третью, увеличив перевалку сухих грузов на 43,5%, до 11,34 млн тонн. ЗАО "Дальтрансуголь" (порт Ванино) опустилось с третьей на четвертую позицию с оборотом 10,04 млн тонн (-0,2%). ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" по итогам января-июня 2016 года находилось на десятой позиции рейтинга. В отчетном периоде, увеличив перевалку сухих грузов на 21,8%, до 4,31 млн тонн, компания поднялась на седьмую позицию. АО "Балтийский балкерный терминал" (порт Санкт-Петербург) поднялось с 13-й позиции по итогам января-июня 2016 года на восьмую с оборотом 3,79 млн тонн (+21,7%). ОАО "Ванинский МТП" (порт Ванино) опустилось с седьмой позиции на десятую.

Наибольший рост перевалки сухих грузов в январе-июне 2017 года показали порты: Зарубино - в 2,8 раза, до 91 тыс. тонн, Кандалакша - в 2 раза, до 585,7 тыс. тонн, а также стивидорные компании: ООО "Феникс" (порт Санкт-Петербург) - в 3,2 раза, до 645,5 тыс. тонн, ООО ПКФ "Братья" (порт Ростов-на-Дону) - в 12 раз, до 279,2 тыс. тонн, ООО "Владивостокский морской терминал" (порт Владивосток) - в 3,5 раза, до 91 тыс. тонн.

Наибольшее снижение перевалки отмечено в портах: Феодосия - на 42,2%, до 32,8 тыс. тонн, Махачкала - на 35,9%, до 110,6 тыс. тонн, а также в стивидорных компаниях, таких как: ООО СК "Стрелецкое" (порт Астрахань) - на 70,3%, до 33,7 тыс. тонн, ЗАО "Азовская судоремонтная компания" (порт Ейск) - на 67,1%, до 29,9 тыс. тонн.

По итогам января-июня 2017 года первой десяткой портов перевалено 134,8 млн тонн сухих грузов (+10,6%), что составляет 77,5% совокупного объема. Первой десяткой стивидорных компаний перевалено 75,09 млн тонн (+10,2%), что составляет 43% общей перевалки сухих грузов.