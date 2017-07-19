ОАК оценила объем рынка гражданских самолетов на ближайшие 20 лет почти в $6 трлн

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Общемировой спрос на новые пассажирские самолеты вместимостью более 30 кресел в ближайшие 20 лет составит около 41,8 тыс. воздушных судов. При этом объем рынка в ценах 2017 года составит $5,7 трлн, следует из прогноза "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК), который был представлен на авиасалоне МАКС-2017.

"Наибольшим спросом у авиакомпаний будут пользоваться узкофюзеляжные самолеты вместимостью 120 и более кресел, на долю которых придется 63% от общего количества новых воздушных судов и 55,5% от общего объема рынка в денежном выражении, что равно более $3 трлн", - отмечает ОАК.

В данном сегменте корпорация развивает программу MC-21. В мае этого года российский лайнер успешно совершил первый полет, а его первые поставки ожидаются к 2019 году.

Общий спрос на широкофюзеляжные самолеты составит 17,8% рынка, или 7,45 тыс. машин. В денежном выражении ОАК оценивает спрос на них в $2,2 трлн.

Новых реактивных самолетов вместимостью 61-120 кресел в ближайшие 20 лет в мире будет продано порядка 4,6 тыс., или 11% от общего количества; турбовинтовых самолетов вместимости от 30 кресел - 2,3 тыс. штук. В этих сегментах ОАК развивает программы SSJ-100 и Ил-114.

ОАК объединяет крупнейшие авиастроительные предприятия России. Государству в лице Росимущества принадлежит 91% акций холдинга. Корпорация производит как военные, так и гражданские самолеты.