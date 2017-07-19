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Отгрузка угля из Кузбасса растет в основном за счет его отправки в порты Дальнего Востока

Экономика и бизнес Транспорт
19 июля, 11:55 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 19, июля. /ТАСС

За 6 лет с 2010 года погрузка угля из Кузбасса в данном направлении выросла более чем в 2 раза

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

КЕМЕРОВО, 19 июля. /ТАСС/. Погрузка угля в Кемеровской области в январе-июне 2017 года выросла на 9,4% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 112,3 млн тонн. Основное увеличение обеспечивается за счет отгрузки топлива в направлении портов Дальнего Востока. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД).

"В первом полугодии текущего года в Кузбассе погружено 112,3 млн тонн угля, с ростом к 2016 году на 9,4%. Основной рост погрузки угля на протяжении последних лет обеспечивается за счет погрузки на экспорт в направлении портов Дальнего Востока. За 6 лет с 2010 года погрузка угля из Кузбасса в данном направлении выросла более чем в 2 раза (в 2010 году - 19,8 млн тонн, в 2016 году - 47 млн тонн)", - сказали в ЗСЖД.

За январь-июнь 2017 года погрузка в этом направлении увеличилась на 4,2% - до 24,7 млн тонн. Наибольший рост отмечается у "СУЭК-Кузбасс" (на 24,5%), "Кузбасской топливной компании" (КТК, на 11,1%), "Распадской угольной компании" (на 15,6%) и "Разреза Кийзасский" (на 29,8%).

Как уточнили в ЗСЖД, согласование заявок на перевозку угля в восточном направлении происходит после подтверждения со стороны портов готовности принять груз. Однако грузоотправители зачастую подают заведомо завышенные объемы: в июне-июле этого года они направили заявки на 3 тыс. 178 вагонов в сутки, что на 37,9% больше, чем за аналогичные месяцы 2016 года. Из-за превышения перерабатывающей способности порты в июне отклонили 20% от всего заявленного объема, но даже при этом отгрузка угля из Кузбасса согласована с ростом на 18,3% к июню 2016 года.

"При этом, к примеру, ПАО "Кузбасская топливная компания" заявило на порты Дальневосточной железной дороги в июне 2017 года в 2 раза больше, чем в июне 2016 года, и даже в условиях проведения ремонта инфраструктуры на Восточном полигоне ОАО "РЖД" данной компании был согласован объем с ростом на 39,8% к уровню прошлого года. 26% несогласованных заявок на перевозку угля в направлении Дальневосточной дороги, поданных ПАО "Кузбасская топливная компания", было отклонено в июне 2017 года по причине отказа порта", - сказали в пресс-службе.

О проблемах с отгрузкой угля

Как сообщалось, 11 июля на совещании с замминистра энергетики Анатолием Яновским КТК заявила о возникших проблемах с отгрузкой угля. По словам президента компании Игоря Прокудина, помимо поздних сроков согласования заявок, заявленные КТК объемы урезались два месяца на 40%.

Угольные предприятия Кузбасса, где добывается около 60% отечественного угля, периодически сталкиваются с проблемами отгрузки топлива. В прошлом году ситуация обострилась из-за дефицита парка полувагонов.

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