Контейнерооборот Гонконга в июне составил 1,66 млн TEU, рост - 0,2%

ГОНКОНГ, 19 июля. /ТАСС/. Контейнерооборот порта Гонконг (№5 в рейтинге крупнейших контейнерных портов мира) в июне замедлил рост до 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Гонконгского портового и морского совета.

В прошлом месяце порт перевалил 1,66 млн TEU. В феврале-мае средний темп роста составлял 16%.

За первые шесть месяцев года трафик через Гонконг вырос на 10%, до 10,1 млн TEU.

Оборот глубоководных терминалов района порта Kwai Tsing вырос в прошлом месяце на 3,9%, до 1,3 млн TEU, с начала года - на 11%.

Контейнерооборот Гонконга начал расти в августе прошлого года после более двух лет непрерывного снижения. Рост трафика во втором полугодии позволил порту перевалить по итогам года 19,6 млн TEU и сократить разрыв с итогом 2015 года всего до 2,2%.