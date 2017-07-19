Kuehne+ Nagel покупает экспедиторские компании в США и Кении

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ШИНДЕЛЛЕГИ, 19 июля. /ТАСС/. Логистическая группа Kuehne+Nagel расширяет мощность своей глобальной логистической сети по обслуживанию перевозок скоропортящихся грузов более чем на 135 тыс. тонн в год через приобретение американской компании Commodity Forwarders Inc. (CFI) и кенийской Trillvane Ltd, говорится в сообщении компании.
CFI специализируется на экспорте и импорте, а также дистрибуции морепродуктов, всех видов сельскохозяйственной продукции, в том числе цветов и зелени. Компания имеет 14 офисов в США, включая Аляску и Гавайи.
Приобретение Trillvane Ltd позволит Kuehne+Nagel укрепить свои позиции на рынке перевозок скоропортящихся грузов между Кенией и Европой, в частности Великобританией. Trillvane специализируется на экспорте цветов и овощей.
Условия сделок не разглашаются.
Ингве Рууд, член правления Kuehne+Nagel International AG, курирующий авиаперевозки, заявил, что решение о приобретении этих двух компаний принято в рамках реализации глобальной стратегии K+N, предусматривающей развитие бизнеса в сфере логистики для скоропортящихся грузов. Он отметил огромные перспективы этого сегмента глобального логистического рынка.
Рууд добавил, что с приобретением CFI K+N становится вторым крупнейшим оператором на рынке авиационной логистики в США, а покупка Trillvane укрепит лидирующее положение группы в Кении.
По итогам первого полугодия, темпы роста бизнеса K+N в сегменте авиаперевозок опережают среднерыночные примерно в два раза, благодаря росту спроса на отраслевые решения и продукты компании.