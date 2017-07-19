Грузооборот морских терминалов холдинга "Транснефть" за 6 месяцев составил 69,2 млн тонн

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Грузооборот морских терминалов холдинга "Транснефть", на долю которого приходится до 18% совокупного грузооборота портов РФ, по итогам января-июня 2017 года составил 69,21 млн тонн (+3,2% к январю-июню 2016 года).
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В частности, по данным Ассоциации морских торговых портов РФ, на основе которых ТАСС подготовил рейтинг, грузооборот ООО "Транснефть - Порт Козьмино" составил 15,6 млн тонн (+0,9%), ООО "Невская трубопроводная компания" - 16,62 млн тонн (+13,7%).
Группа "Сумма" занимает второе место по грузообороту среди холдингов - 10,6% грузооборота РФ или 40,55 млн тонн (+2,1%).
Грузооборот группы "НМТП" разделен равными долями - в данном случае 36,99 млн тонн - между "Транснефтью" и группой "Сумма". При этом на долю группы "НМТП" приходится 53,4% совокупного грузооборота "Транснефти" и 91,2% грузооборота группы "Сумма".
Третье место по итогам января-июня занимает оборот стивидоров холдинга "Кузбассразрезуголь" (КРУ), который увеличился на 20,1%, до 23,13 млн тонн. Доля холдинга в структуре грузооборота портов РФ выросла на 0,4 пр.п., до 6%. АО "Восточный порт" перевалило 11,79 млн тонн угля (+3,9%), АО "Ростерминалуголь" - 11,34 млн тонн (+43,5%).
Совокупный грузооборот стивидоров холдинга "СУЭК" за отчетный период составил 20,31 млн тонн (-0,1%). Доля холдинга составляет 5,3% грузооборота РФ. Перевалка грузов ЗАО "Дальтрансуголь" за отчетный период достигла 10,04 млн тонн (-0,2%), ПАО "Мурманский МТП" - 7,63 млн тонн (+5,5%).
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Рост грузооборота терминалов UCL Port составил 11,5%, до 18,9 млн тонн, Global Ports - 5,9%, до 9,26 млн тонн, "Роснефти" - 4,1%, до 8,39 млн тонн, "Лукойла" - 3%, до 6,22 млн тонн, Delo Ports - на 31,3%, до 3,49 млн тонн, ГУП РК "КМП" - 13,2%, до 2,39 млн тонн, Glencore - 76,4%, до 1,98 млн тонн, "Трансбункера" - 13,7%, до 1,41 млн тонн.
Грузооборот стивидоров холдинга "Мечел" сократился на 6,5%, до 4,31 млн тонн. По итогам января-июня снижение грузооборота отмечено также у стивидоров холдинга "Росморпорт" на 33,2% - до 2,13 млн тонн, "Норникеля" - на 10,7%, до 1,67 млн тонн и ННК - 8,9%, до 1,13 млн тонн.
Доля UCL Port составляет 4,9%, Global Ports - 2,4% (-0,1 пр.п.), "Роснефти" - 2,2% совокупного грузооборота РФ.