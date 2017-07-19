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Новосибирский аэропорт Толмачево в I полугодии увеличил пассажиропоток на 26%

Экономика и бизнес Транспорт
19 июля, 15:10 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 19, июля. /ТАСС

Рост производственных показателей обусловлен открытием новых рейсов, увеличением частот по действующим направлениям, а также развитием трансферных перевозок

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НОВОСИБИРСК, 19 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт Толмачево в первом полугодии 2017 года обслужил 2,1 млн человек, увеличив пассажиропоток на 25,9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, сообщила пресс-служба новосибирского аэропорта в среду.

"За первое полугодие 2017 года аэропорт Толмачево обслужил 2,1 млн пассажиров, что на 25,9% больше показателя прошлого года", - говорится в сообщении.

Количество пассажиров на международных линиях выросло в 1,5 раза - до 1,4 млн человек. На внутренних линиях пассажиропоток увеличился на 17,9% - до 659,5 тыс. пассажиров. При этом пассажиропоток по направлениям дальнего зарубежья по итогам полугодия вырос на 75%.

Отмечается, что рост производственных показателей обусловлен открытием новых рейсов, увеличением частот по действующим направлениям, а также развитием трансферных перевозок.

Самыми популярными направлениям полугодия стали Салехард, Ростов-на-Дону, Горно-Алтайск, Тюмень, Екатеринбург, Сеул (Южная Корея), Фергана (Узбекистан), Наманган (Узбекистан), Астана (Казахстан) и Душанбе (Таджикистан).

Толмачево - крупнейший за Уралом международный авиаузел. Пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1800 пассажиров в час, на международных - 1300. Аэропорт связан регулярными рейсами с крупнейшими городами России, населенными пунктами Сибири, а также Болгарией, Германией, Китаем, Грецией и другими странами.

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