Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Edelaraudtee намерена обслуживать ж/д линию Таллин-Тарту

Экономика и бизнес Транспорт
19 июля, 15:57 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 19, июля. /ТАСС

Для этого фирма собирается использовать поезда, которые ранее курсировали на линии Таллин-Петербург

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАЛЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Частная компания Edelaraudtee планирует обслуживать пассажирскую железнодорожную линию по маршруту Таллин-Тарту, сообщает интернет-портал эстонского телевидения и радио ERR со ссылкой на информагентство BNS.

Для этого фирма собирается использовать поезда, которые ранее курсировали на линии Таллин-Петербург, отмечается в публикации.

"Линия Таллин-Тарту нуждается в большем количестве поездов, а Elron заявил, что новых поездов нет и не будет", - приводятся в публикации слова мэра Тарту Урмаса Клааса.

По словам члена правления Edelaraudtee Алара Пинселя, предполагается, что линию Таллин-Тарту будут обслуживать поезда, которые раньше ходили по маршруту Таллин-Петербург.

"Это те же составы, которые раньше ходили в Петербург, шесть вагонов вмещают до 584 пассажиров. Нужно составить графики движения, на их основании будет происходить обслуживание, но я считаю, что да, получится около половины", - сказал Пинсель, по словам которого затраты на обслуживание этих составов могут быть приблизительно вдвое ниже, чем у Elron.

Он также отметил, что если составы подойдут, нужно будет провести с Министерством экономики и коммуникаций переговоры о дотации, а также обсудить график с Eesti Raudtee.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
3
«Платон» не главное: проблемы дальнобойщиков оказались далеки от представлений СМИ
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума приняла закон о курортном сборе
2
Военнослужащих будут лишать выплат за употребление наркотиков
3
Совет судей Кубани: свадьбу дочери судьи оплатил ее бывший муж
4
Матвиенко: МИД РФ готовит ответные меры в связи с законом о советских памятниках в Польше
5
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
6
В деле о невыплате зарплат на заводе в Нижнем Тагиле появился обвиняемый
7
В Москве разрабатывают аэротакси и летающие мотоциклы
Темы дня
Реклама