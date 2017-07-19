Edelaraudtee намерена обслуживать ж/д линию Таллин-Тарту

ТАЛЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Частная компания Edelaraudtee планирует обслуживать пассажирскую железнодорожную линию по маршруту Таллин-Тарту, сообщает интернет-портал эстонского телевидения и радио ERR со ссылкой на информагентство BNS.

Для этого фирма собирается использовать поезда, которые ранее курсировали на линии Таллин-Петербург, отмечается в публикации.

"Линия Таллин-Тарту нуждается в большем количестве поездов, а Elron заявил, что новых поездов нет и не будет", - приводятся в публикации слова мэра Тарту Урмаса Клааса.

По словам члена правления Edelaraudtee Алара Пинселя, предполагается, что линию Таллин-Тарту будут обслуживать поезда, которые раньше ходили по маршруту Таллин-Петербург.

"Это те же составы, которые раньше ходили в Петербург, шесть вагонов вмещают до 584 пассажиров. Нужно составить графики движения, на их основании будет происходить обслуживание, но я считаю, что да, получится около половины", - сказал Пинсель, по словам которого затраты на обслуживание этих составов могут быть приблизительно вдвое ниже, чем у Elron.

Он также отметил, что если составы подойдут, нужно будет провести с Министерством экономики и коммуникаций переговоры о дотации, а также обсудить график с Eesti Raudtee.