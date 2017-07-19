Росстат: грузооборот транспорта в России в I полугодии вырос на 7,3%Транспорт 19 июля, 16:22
Предприятия Спецстроя не отчитались по Восточному на сумму в 30 млрд рублейКосмос 19 июля, 16:18
Арбитраж Башкирии отказал АФК "Система" в судебной экспертизе реорганизации "Башнефти"Экономика и бизнес 19 июля, 16:14
Компания "Алроса" добыла сразу два крупных алмаза в ЯкутииЭкономика и бизнес 19 июля, 16:01
"Норникель" в 2016 году увеличил инвестиции в экологические проекты почти на 10%Экономика и бизнес 19 июля, 15:48
Шойгу на сборе руководящего состава ВС отработал действия войск в районе сосредоточенияАрмия и ОПК 19 июля, 15:36
Путин поручил кабмину решить проблемы обеспечения льготников бесплатными лекарствамиОбщество 19 июля, 15:31
ФАС поищет сговор в завышении цен на курортах КрымаОбщество 19 июля, 15:26
В правительстве Турции прошли перестановкиМеждународная панорама 19 июля, 15:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Грузооборот транспорта в России в январе-июне 2017 года вырос на 7,3% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составил 2 трлн 686 млрд т/км, говорится в оперативном докладе Росстата.
В частности, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 7,4% - до 1 трлн 226,1 млрд т/км, автомобильного транспорта - на 4,4%, до 109,5 млрд т/км. Грузооборот трубопроводного транспорта вырос на 7,8% и составил 1 трлн 298,7 млрд т/км.
Грузооборот морского транспорта за отчетный период снизился на 2,1% - до 22,2 млрд т/км, внутреннего водного транспорта - вырос на 0,4%, до 25,9 млрд т/км.
Грузооборот воздушного транспорта увеличился на 22,2% и достиг 3,6 млрд т/км.