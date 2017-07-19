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Росстат: грузооборот транспорта в России в I полугодии вырос на 7,3%

Экономика и бизнес Транспорт
19 июля, 16:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

В ом числе грузооборот морского транспорта за отчетный период снизился на 2,1% - до 22,2 млрд т/км

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Грузооборот транспорта в России в январе-июне 2017 года вырос на 7,3% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составил 2 трлн 686 млрд т/км, говорится в оперативном докладе Росстата.

В частности, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 7,4% - до 1 трлн 226,1 млрд т/км, автомобильного транспорта - на 4,4%, до 109,5 млрд т/км. Грузооборот трубопроводного транспорта вырос на 7,8% и составил 1 трлн 298,7 млрд т/км.

Грузооборот морского транспорта за отчетный период снизился на 2,1% - до 22,2 млрд т/км, внутреннего водного транспорта - вырос на 0,4%, до 25,9 млрд т/км.

Грузооборот воздушного транспорта увеличился на 22,2% и достиг 3,6 млрд т/км.

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