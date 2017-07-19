Производство грузовых вагонов в России в июне выросло в 2,3 раза

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Производство грузовых магистральных вагонов в России в июне 2017 г. выросло 2,3 раза по сравнению с июнем 2016 г. - до 4,7 тыс. единиц, говорится в материалах Росстата.

Выпуск пассажирских вагонов за этот же период вырос на 20,2% и достиг 101 единицы.

Производство магистральных тепловозов осталось на уровне июня прошлого года и составило 21 машину.