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Производство грузовых вагонов в России в июне выросло в 2,3 раза

Экономика и бизнес Транспорт
19 июля, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Выпуск пассажирских вагонов за этот же период вырос на 20,2% и достиг 101 единицы

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Производство грузовых магистральных вагонов в России в июне 2017 г. выросло 2,3 раза по сравнению с июнем 2016 г. - до 4,7 тыс. единиц, говорится в материалах Росстата.

Выпуск пассажирских вагонов за этот же период вырос на 20,2% и достиг 101 единицы.

Производство магистральных тепловозов осталось на уровне июня прошлого года и составило 21 машину.

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