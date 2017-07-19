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Авиакомпания "Алроса" может закупить три самолета МС-21

Экономика и бизнес Транспорт
19 июля, 17:27 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ ЖУКОВСКИЙ 19, июля. /ТАСС

Соглашение предусматривает поставку МС-21 в 2023-2025 гг для замены парка Ту-154 и Boeing-737

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ЖУКОВСКИЙ, 19 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Алроса" и "Ильюшин финанс Ко" (ИФК) заключили рамочное соглашение на поставку трех самолетов МС-21 (с опционом на поставку еще трех самолетов), передал корреспондент ТАСС с церемонии подписания соглашения.

Соглашение предусматривает поставку МС-21 в 2023-2025 гг для замены парка Ту-154 и Boeing-737.

Ранее на МАКС-2017 ИФК  подписала рамочный контакт с "Саратовскими авиалиниями" на поставку шести самолетов, с Red Wings - твердый контракт на поставку 16 самолетов МС-21 (планируемый срок поставки 2019-2022 гг.) и "Вим-Авиа" - соглашение о намерениях об условиях передачи в операционный лизинг 15 самолетов МС-21.

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