Объем перевозок "Трансконтейнера" в I полугодии 2017 года вырос на 19%

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Объем перевозок "Трансконтейнера" в первом полугодии 2017 года вырос на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 860 тыс. ДФЭ (эквивалент 20-футового контейнера, TEU), говорится в сообщении компании.
Наиболее быстрыми темпами росли перевозки в транзитном и импортном сообщениях. Объем транзитных перевозок за отчетный период увеличился в 1,7 раза, до 53,4 тыс. ДФЭ, импортные перевозки показали рост на 44,3%, до 151,3 тыс. ДФЭ. Перевозки во внутреннем сообщении возросли на 6,7%, до 439 тыс. ДФЭ.
Объем контейнерных перевозок вагонным парком компании за отчетный период вырос на 24,2%, до 394 тыс. ДФЭ.
Во втором квартале 2017 года объем переработки контейнеров на терминалах "Трансконтейнера" на сети российских железных дорог увеличился на 7,6% и достиг 622 тыс. ДФЭ. Динамика переработки на терминалах компании по сравнению с темпами роста рынка связана, в том числе, с ростом объема транзитных перевозок, которое оказывает ограниченное влияние на объемы терминальной переработки на сети РЖД и рост контейнерных перевозок с использованием собственных подъездных путей производителей.
"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров.
ОТЛК (дочерняя компания РЖД) принадлежит 50% плюс две акции "Трансконтейнера", транспортной группе Fesco - 25,07%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 15,22%.
Акции "Трансконтейнера" торгуются на Московской бирже, депозитарные расписки на акции компании - на Лондонской фондовой бирже.